Heidi Klum schwanger? Bill Kaulitz und Wolfgang Joop heizen die Baby-Gerüchte weiter an

Bill Kaulitz und Wolfgang Joop heizen die Baby-Gerüchte weiter an

Ulm / SWP

Seit der Verlobung von Heidi Klum und Tom Kaulitz gibt es immer wieder Gerüchte um eine Schwangerschaft. Jetzt bestätigt Designer Wolfgang Joop die Spekulationen.

Kein Paar in der Promi-Welt zieht derzeit so viel Aufsehen auf sich wie Heidi Klum und Tom Kaulitz. Bereits seit einigen Wochen brodelt die Gerüchteküche um eine mögliche Schwangerschaft von Heidi Klum. Bestätigt wurde diese jedoch nie. Jetzt heizt ein enger Vertrauter der beiden und ehemaliger „Germany’s next Topmodel“ Kollege Wolfgang Joop die Gerüchteküche weiter an und bestätigt die Schwangerschaft.

„Das hat mir Tom so gesagt“

Die große Neuigkeit plaudert Joop eher beiläufig in einem RTL Interview aus. Auf die Frage von Moderatorin Bella Lesnik, ob Heidi Klum denn schwanger sei, antwortet er: „Ich glaube, ja. Das hat mir Tom zumindest erzählt.“ Auch der Bruder und Tokio Hotel-Bandkollege Bill Kaulitz heizt die Spekulationen weiter an. In der TV-Show von Markus Lanz wurde auch er auf möglichen Nachwuchs angesprochen und antwortet geheimnisvoll mit „Das sage ich dir nicht.“

Seit einigen Wochen munkeln bereits Fans und Kollegen über eine Schwangerschaft. Ihr Dekolleté sei auffällig üppig und der Bauch immer gut versteckt. Auch bei den Grammy Awards scheint es so, als ob sie ein Babybäuchlein unter den Riesen-Rüschen verstecken wollte.

Jetzt meldet sich die 29-jährige Ehefrau Alena Fritz von Ex-Fußballer Clemens Fritz, die wie die Model-Mama regelmäßig über die Laufstege flaniert, zu Wort und heizt die Gerüchte weiter an. In der RTL-Frühstückssendung „Guten Morgen Deutschland“ erklärt sie, ebenfalls aus vertraulichen Quellen gehört zu haben, dass bei Klum und Kaulitz ein Baby unterwegs sei. „Ich habe es jetzt auch aus seriösen Kreisen gehört die jetzt nichts mit der Branche zu tun haben und es wurde jetzt ja auch schon länger gemunkelt und jetzt die schnelle Hochzeit...“ Fritz würde sich über einen Nachwuchs der beiden freuen.

Keine Bestätigung von Heidi Klum und Tom Kaulitz

Für Heidi Klum wäre es bereits das fünfte Kind. Mit Formel-1-Manager Flavio Briatore hat das Topmodel ein Mädchen. Mit Ex-Ehemann Seal zwei Söhne und eine Tochter. Bisher äußerten sich weder Heidi Klum noch Verlobter Tom Kaulitz zu dem Thema. Somit bleibt die Schwangerschaft weiterhin ein unbestätigtes Gerücht.

Hochzeit in Köln?

Auch die bevorstehende Hochzeit der beiden Turteltauben ist das Top-Thema und bietet Anlass für Spekulationen. Insider sollen verraten haben, dass die Traum-Hochzeit nicht wie ursprünglich geplant in Amerika, sondern in Deutschland, genauer gesagt in Köln, stattfinden soll. Das Menü soll ebenfalls schon feststehen: typisch deutsch Spezialitäten wie Bratwürstchen, Schnitzel und Bier.

