Drittes Royal Baby William und Kate freuen sich über Sohn

London / DPA

Herzogin Kate hat nach George und Charlotte ihr drittes Kind bekommen. Es ist ein Junge! Erfahren Sie hier alles zum sechsten Urenkelkind von Queen Elisabeth II.

16:06: Die Union Flag wird Zu Ehren des royalen Babys am Buckingham Palace und am Windsor Catsle gehisst.

15:37: Die offizielle Bekanntmachung der royalen Geburt wurde am Buckingham Palace platziert. Eine Tradition, um den königlichen Nachwuchs bekannt zu geben.

14:56: Der BT Tower in London und die Königliche Marine senden auch ihre Glüchwünsche:

14:47: Gelebte Tradition - uf den Treppen des Lindo Wings gibt ein selbsternannter „town crier“ die Geburt des royalen Babys bekannt.

14:43: Die britische Premierministerin, Theresa May, gratuliert der Königsfamilie zur Geburt.

14:34: Zwar ist der Name des neuen royalen Babys noch nicht klar, aber es gibt Vermutungen: „Philip“, nach dem Ur-Opa und dem Mann der Queen Elisabeth II. Die Historikerin, Judith Rowbotham, sagt gegenüber der BBC: Ich erwarte stark, dass Philip der erste oder zweite Name wird.

14:13: Queen Elizabeth II. ist über die Geburt informiert worden. Sie ist natürlich „erfreut“.

Das Royal Baby ist da!

14:04: Das royale Königshaus gibt bekannt: Das Baby ist da! Es ist ein Junge!

13:25: Die Wetten auf den Namen des Babys laufen. Die britischen Buchmacher nehmen fleißig Wetten an. Bei Mädchen liegt „Alice“ vorne. Auf „Arthur“ wir bei den Jungs gewettet.

13:12: Mit der Geburt wird das dritte Kind von William und Kate auf den fünften Platz der Thronfolge rücken. Und zwar vor Prinz Harry.

13:00: Und auch die Medien warten vor dem Lindo Wing des St Mary’s Hospital. Das Ziel: Die ersten Fotos des royalen Babys.

12:07: Fans versammeln sich schon vor dem Krankenhaus, um Kates Baby willkommen zu heißen.

11:27: Ob die Geburt wieder schnell geht, bis das Baby da ist? Bei Prinzessin Charlotte dauerte es von der Einlieferung in die Klinik bis zur Geburt lediglich rund zweieinhalb Stunden

11:25: Für Königin Elizabeth II. wird es bereits das sechste Urenkelkind sein. Das Baby wird an fünfter Stelle der britischen Thronfolge stehen - nach Opa Charles, Vater William, Bruder George und Schwester Charlotte. Onkel Harry rutscht dann vom fünften auf den sechsten Rang.

11:20: Über den möglichen Namen des Geschwisterchens von Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) wird heftig spekuliert.

Bei den Buchmachern standen zuletzt für ein Mädchen die Namen Alice, Alexandra, Elizabeth, Mary und Victoria hoch im Kurs, für einen Jungen waren es Arthur, Albert, Frederick, James und Philip.

Wehen haben bei Herzogin Kate eingesetzt

11:00: Bei der hochschwangeren britischen Herzogin Kate haben die Wehen eingesetzt. Das teilte der Kensington-Palast am Montag mit. Demnach wurde Kate im St. Mary's Hospital im Londoner Stadtteil Paddington aufgenommen. Sie sei in einem frühen Stadium ihrer Wehen und mit dem Auto in die Klinik gebracht worden, hieß es. Prinz William sei an ihrer Seite. Mit großer Spannung erwartet die britische Öffentlichkeit, ob das dritte Kind von Prinz William und Kate ein Mädchen oder ein Junge wird. Angeblich wird es selbst für das Elternpaar eine Überraschung sein.