DJ Ötzi ist nach eigenen Worten dankbar, dass er sich mit seinem Vater kurz vor dessen Tod versöhnen konnte.

„Eine Woche vor seinem Tod hatte ich einen Auftritt in Stuttgart. Auf dem Heimweg überkam mich ganz plötzlich der Gedanke, ich müsse jetzt sofort zu meinem Vater fahren“, sagte der DJ, der mit bürgerlichem Namen Gerhard Friedle heißt, dem Magazin „Bunte“. Heute sei er froh, dass er ihn besucht habe, obwohl sie stets ein schwieriges Verhältnis gehabt hätten.

Im Alter von 70 Jahren sei Anton Friedle gestorben, heißt es in dem Magazin. Bei ihrer letzten Begegnung sei er schon sehr schwach gewesen, so Gerhard Friedle im „Bunte“-Interview: „Wir haben uns ausgesprochen und versöhnt und ich hab dadurch jetzt ein leichteres Dasein und darf in Freiheit leben.“

