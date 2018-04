Späte Mutterfreuden US-Schauspielerin Kenya Moore erwartet mit 47 erstes Kind

Los Angeles / DPA

Die US-Schauspielerin Kenya Moore, die mit der Reality-Show „The Real Housewives of Atlanta“ bekannt wurde, erwartet mit 47 ihr erstes Baby. In der „Reunion-Show“ am Sonntag sagte sie: „Wir werden definitiv am Ende des Jahres einen Jungen oder ein Mädchen willkommen heißen.“

Moore selbst wirkte überrascht, dass ihr die Information herausrutschte: „Oh mein Gott, ich habe es verkündet! Ich möchte nicht über die Einzelheiten sprechen, weil ich immer noch sehr nervös bin, ich möchte warten, bis alles sicher ist.“

Die Frage, ob ihr ein Mädchen oder ein Junge lieber sei, beantwortete sie mit: „Ich möchte ein gesundes Kind.“ Seit zehn Monaten ist die frühere Miss USA mit dem New Yorker Restaurantbesitzer Marc Daly verheiratet.

