Die britischen Schauspieler Laura Haddock („Guardians of the Galaxy“) und Sam Claflin („Hunger Games“) haben sich nach sechs Jahren Ehe getrennt. Auf Instagram gaben die beiden 33-Jährigen am Montag (Ortszeit) ihr Ehe-Aus bekannt.

„Sam und ich haben uns dazu entschieden, uns scheiden zu lassen“, hieß es in einem Statement, das Haddock in einer Instagram-Story veröffentlichte. Sie würden sich in Liebe, Freundschaft und Respekt verbunden bleiben und sich gemeinsam um die beiden Kinder kümmern. Claflin postete eine ähnliche Erklärung.

Instagram-Story Laura Haddock

Instagram-Story Sam Claflin