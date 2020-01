Beim Heinrich-Eglihaus der evangelischen Wohnungslosenhilfe kommt ein Mann im Kapuzenpulli auf das Arztmobil zu. „Hallo Doc“, sagt der Mitte 40-jährige, hagere Schnauzbart-Träger und krempelt auf dem Klappstuhl im Wagen ein Hosenbein hoch. Am Knöchel hat er eine tischtennisballgroße Wunde, die vom Rand her zu verschorfen scheint. Trabert will sich das beim nächsten Mal ansehen. Bis dahin soll der Mann eine Salbe auftragen. „Ob er denn regelmäßig in die HIV-Ambulanz gehe?“, will Trabert wissen. „Ja, klar“, sagt der Patient.

35 Ärzte sind in Mainz und Bingen ehrenamtlich im Einsatz für Menschen, die keine Arztpraxis aufsuchen können oder wollen. 2013 richtete Trabert mit seinem Verein „Armut und Gesundheit“ in städtischen Räumen der Zitadelle, einem ehemaligen Festungswerk am Rand der Altstadt, die „Ambulanz ohne Grenzen“ ein. Dort sind Untersuchungszimmer für Fachärzte eingerichtet. Hebammen gehören ebenso zum Team wie Kinderärzte, Psychiater und Sozialarbeiter. „Wir sind schon ein mittleres Unternehmen“, sagt Trabert, der es zwar gewohnt ist, im Mittelpunkt zu stehen, doch auch nicht müde wird, den Teamgedanken zu beschwören.

Seit kurzem hat das Land Rheinland-Pfalz auf der Zitadelle die Clearingstelle für nicht krankenversicherte Menschen untergebracht. „In der Ambulanz gelingt es uns in bis zu 50 Prozent der Fälle, die Menschen in die Krankenversicherung zurückzubekommen“, sagt Trabert. Häufig stecke System dahinter, Betroffene erst einmal abblitzen zu lassen, in dem Wissen, dass die Wenigsten Widerspruch einlegen.

Eine rollende Arztpraxis – das gab es bis Anfang der 90er Jahre in Deutschland nicht – bis Trabert in seiner Doktorarbeit nachweisen konnte, dass für die medizinische Versorgung wohnungsloser Menschen großer Bedarf besteht. Die Kassenärztliche Vereinigung erlaubte ihm, diese spezielle Patientengruppe zu versorgen. Trabert fährt bewusst zweigleisig – er arbeitet praktisch („Handeln ist alternativlos“), hat ständig Kontakt zu den Menschen, die Hilfe benötigen. Und er versteht sich als deren Sprachrohr. „Wir versuchen, die politisch Verantwortlichen immer wieder mit dieser Realität zu konfrontieren.“

„Chronischer Suizid“

Inzwischen ist es dunkel geworden, der Regen lässt den Asphalt glänzen. Trabert steuert eine Unterführung an, wo er einen jungen Mann vermutet, der bisweilen laut verschiedene Stimmen imitiert, „aber harmlos ist“, wie Trabert versichert. Doch er ist nicht zu sehen. Möglich, dass der Mann in seinem Schlafsack unter der Bahnbrücke vom Ordnungsamt vertrieben wurde. „Unsere Fahrten sind oft auch Suchfahrten. Man weiß nie, wo man wen findet.“

In der Nähe des Bahnhofs steigen Trabert und Kerber aus. Zehn Grad zeigt ein Thermometer an. Unter einem Dachvorsprung sitzt ein Mann auf seinem zusammengerollten Schlafsack. Wo er denn heute die Nacht verbringe? „In der Tiefgarage.“ Ob er denn wenigstens eine Isomatte habe? Ein Kopfschütteln ist die Antwort. Kerber geht zurück zum Auto und holt eine originalverpackte Matte.

Im Sommer hat das Arztmobil Sonnenschutzmittel und Wasserflaschen an Bord, in den kalten Monaten Isomatten, Schlafsäcke und Thermounterwäsche. Die hat der Fußballverein Mainz 05 gestiftet, erzählt Trabert. Es sei wichtig, dass die Menschen auch etwas Neues bekommen. Dadurch fühlten sie sich wertgeschätzt. „Wir versuchen, den Menschen Selbstwertgefühl zurückzugeben, sie respektvoll und gleichwürdig zu behandeln.“ Gleichwüdigkeit – das ist ein Begriff, den der dänische Therapeut Jesper Juul geprägt und der für Trabert eine zentrale Bedeutung hat.

Das Leben auf der Straße bedeutet Stress – physisch und psychisch. „Viele Betroffene wissen, wie gefährlich das ist“, sagt Trabert, es sei eine Art chronischer Suizid. Ein Patient Traberts wurde von Rechtsradikalen mit Benzin übergossen. Einem anderen mussten die erfrorenen Zehen amputiert werden. „Er wurde an einem Freitag aus der Klinik wieder auf die Straße entlassen“, sagt Trabert.

Auch jetzt ist er unterwegs zu einem schwierigen Fall. Doch am Neubrunnen sitzt der Mann nicht. „Da drüben, auf der anderen Straßenseite“: Johanna Kerber hat ihn unter dem vergammelten Schild „Cityhotel“ entdeckt. Er sitzt im Rollstuhl, hat die Wollmütze tief ins Gesicht gezogen, nur sein Bart ist deutlich zu sehen. Um seinen Hals ist ein dicker Schal gewickelt, eine schwarze Plane liegt auf seinem Schoß. „Wir holen Sie morgen ab zum Baden im Thaddäusheim“, erklärt ihm Trabert. Der Mann, Mitte 50, nickt. Ihm wurde der Vorderfuß amputiert, man habe Geld gesammelt für seinen Rückflug nach Rumänien, sagt Trabert. Doch schon ein halbes Jahr später sei der Mann wieder in Mainz gewesen. Hier auf der Straße sei es besser als in Rumänien, habe er erzählt – sonst nichts. „Ich wollte ihn einweisen, er weigerte sich. Und ein Pflegeheim bezahlt niemand“, sagt Trabert. „Ich muss seine Entscheidung akzeptieren, er weiß, was er macht. Da komm’ ich an meine Grenzen. Er wird auf der Straße sterben.“

Einmal hat Trabert unter Wohnungslosen eine Umfrage gestartet: „Was können andere von Ihnen lernen?“ Mit wenig zu überleben, war eine Antwort, die häufigste aber lautete: füreinander da sein. Auch dies sei eine Seite der Obdachlosigkeit, betont Trabert, der schon als Kind einen Teil seines Geldes für die Kerbe, einen Mainzer Jahrmarkt, jenen abgegeben hat, die dort auf dem Boden saßen. Doch auch er habe früher das Klischeebild des Rotwein trinkenden, am Bahnhof sitzenden, verdreckten Menschen im Kopf gehabt, gibt Trabert zu. Heute weiß er: Ein Drittel der Obdachlosen hat Alkoholprobleme, ein Drittel ist gefährdet, welche zu bekommen, ein Drittel hat keine. Mit den Begegnungen habe er seine Vorurteile abgebaut.

Das hat er im Grunde seiner Ex-Frau zu verdanken. Sie arbeitete im Thaddäusheim als Sozialarbeiterin, Trabert holte sie Anfang der 1980er Jahre manchmal ab. Auch er wollte Sozialarbeiter werden und studierte als Erster in der Familie. Sein Vater leitete ein Kinderheim, und Gerhard Trabert erlebte früh, wie privilegiert er war: Er hatte Eltern, die ihn liebten, durfte mit ihnen in den Urlaub fahren. Die Heimkinder dagegen wurden in der Schule als erste verdächtigt, wenn jemand etwas angestellt hatte.

Als Glück sieht es Trabert an, dass er als Jugendlicher zur Leichtathletik kam. Die 400 Meter wurden seine Disziplin. „Ich konnte an meine Grenzen gehen und darüber hinaus. Es war ein tolles Erlebnis, einer der Schnellsten in Deutschland zu sein“, erinnert sich Trabert.

Im Thaddäusheim gründete er damals eine Sportgruppe und arbeite im Krankenhaussozialdienst. Er wollte hinzugezogen werden, wenn ein Patient einen Suizidversuch hinter sich hatte – „da reicht es nicht, wenn man den Magen auspumpt.“ „Das können Sie nicht beurteilen, Sie sind ja kein Arzt“, habe er zu hören bekommen. Vielleicht war es sein sportlicher Ehrgeiz, vielleicht auch Trotz: Trabert sattelte auf den Diplom-Sozialpädagogen ein Medizinstudium drauf.

Niemanden aufgeben

Auf dem Domplatz kommt Trabert ein junges Paar mit Hund entgegen. Beide sind aufgebracht. Sie müssen ihr Zelt am Stadtrand abbauen. Dort hatten aber noch andere Obdachlose gezeltet, und nun wolle das Ordnungsamt, dass sie auch deren ganzen Müll wegräumten. Im strömenden Regen erklärt ihnen Trabert ruhig, an wen sie sich wenden können.

Weiter geht es Richtung Zitadelle, dem Endpunkt der Arztmobiltour. Zuvor aber schaut der Doc noch an zwei Sperrholzhütten vorbei. Mit dem Smartphone-Licht leuchtet er den aufgeweichten Weg ab. Zwei als grüne Flußlandschaft bemalte Verschläge stehen am Rand einer Festungsmauer, einer steht offen. Eine zerwühlte Bettdecke ist zu sehen, doch auch auf Zuruf meldet sich niemand. Es sollen zwei weitere dieser Provisorien aufgestellt werden, erklärt Trabert. Vielleicht wären sie etwas für das junge Paar mit Hund?, überlegt er.

Das Ziel müsse es sein, obdachlose Menschen an ein Wohnheim anzubinden und schließlich in eine eigene Wohnung zu vermitteln. In Zeiten akuter Wohnungsnot eine immense Herausforderung. „Etwa ein Viertel schafft das“, meint Trabert. „Es ist ein weiter Weg. Vielen müssen wir auch eine vierte oder fünfte Chance geben. Aber wir dürfen niemanden aufgeben.“