„Albtraum“ Sean „Diddy“ Combs spricht erstmals über Kim Porters Tod

New York / DPA

Der Rapper Sean „Diddy“ Combs (49) hat sich erstmals zum Tod seiner Ex-Freundin Kim Porter geäußert. „Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun soll, Baby“, schrieb der Musiker am Sonntag auf Instagram. „Ich vermisse dich so sehr.“

Er habe in den vorangegangenen drei Tagen versucht, aus „diesem Albtraum“ aufzuwachen. Aber das sei ihm nicht gelungen.

Das amerikanische Model Kim Porter war am Donnerstag tot in ihrem Haus nahe Los Angeles gefunden worden. Sie wurde 47 Jahre alt. Porter und Combs hatten sich 2007 getrennt, blieben aber freundschaftlich verbunden. Sie haben zusammen einen erwachsenen Sohn und elf Jahre alte Zwillingstöchter.

Porter stand auch für mehrere Fernsehserien und Kinofilme vor der Kamera, darunter „Wicked Wicked Games“. Sie und Combs waren seit 1994 ein Paar. Der Rapper adoptierte ihren Sohn Quincy Brown aus einer Beziehung mit dem Musikproduzenten Al B. Sure.

Instagram