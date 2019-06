Helene Fischer meldet sich Donnerstag überraschend zurück

Ihr letztes Instagram-Posting ist fünf Monate her. Jetzt legt Helene Fischer eine Pause von ihrer Pause ein und meldet sich überraschend zurück. Am Donnerstagabend verkündet sie in einem Post auf ihrem Instagram-Profil, dass ein neuer Song inklusive Musikvideo erscheint.

Helene Fischer singt den Titelsong für den Film „Traumfabrik“

Mit einem neuen Song komplett auf Englisch gesungen meldet sich der Schlagerstar nun zurück. Das Lied „See You Again“ ist der Soundtrack für den Kinofilm „Traumfabrik“ der am 4. Juli in den deutschen Kinos anläuft.

Helene Fischers Fans sind begeistert. „so ein wunderschöner Song“, „the Queen is back“ und „Gänsehaut pur“ kommentieren Fans unter ihrem Musikvideo auf YouTube.

Auf weitere Neuigkeiten von Helene Fischer können die Fans jedoch nicht hoffen. Sie deutet an, dass sie die Offline-Zeit so sehr genieße und damit erst einmal weiter machen wolle.

Youtube

Schlagerstar dementiert Baby-Gerüchte mit „Wohlfühlpfunden“

Derzeit machen auch immer wieder Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft Schlagzeilen. Fans und Medien spekulieren schon eine Weile darüber ob Helene und ihr Thomas ein Kind erwarten. Neben der Ankündigung des neuen Songs zerschlägt der Schlagerstar nun diese Gerüchte. Sie wolle „in vollen Zügen das Leben genießen, mit allem Drum und Dran – auch mit ein paar Wohlfühlpfunden mehr – denn so schmeckt das Leben“ erklärt sie in ihrem Instagram-Posting.

Das könnte dich auch interessieren:

Rammstein in München Tickets, Anfahrt, Sicherheit: Was du über das Konzert im Olympiastadion wissen musst Am Wochenende heißt es „Feuer frei“. Rammstein rocken am 8. und 9. Juni das Olympiastadion. Das Konzert ist seit Monaten ausverkauft.