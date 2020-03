Schlagerstar Jürgen Drews (74, „Ein Bett im Kornfeld“) ist mit den Maßnahmen der Politik in Sachen Corona-Krise einverstanden.

„Die Entscheidung der Politik eine Kontaktsperre auszusprechen war richtig. Es geht nur so. Du musst dieses ganze Ding erst einmal entschleunigen, dass man Zeit hat für die Krankgewordenen“, sagte Drews vor seinem 75. Geburtstag am 2. April der Deutschen Presse-Agentur. „Gab es noch nie, dass ich nicht auf Mallorca bin. Es gab auch noch nie eine so lange Zeit, in der ich zuhause war. Seit dem 7. März bin jetzt in Dülmen, am 6. März war der letzte Auftritt in Berlin.“ Drews lebt mit seiner Frau Ramona und drei Hunden im Münsterland im Kreis Coesfeld.