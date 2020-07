US-Schauspielerin Brittany O'Grady glaubt daran, dass New York nach der Corona-Pandemie wieder zu altem Glanz zurückfindet. „Ich bin hoffnungsvoll, was eine neue Normalität angeht“, sagte die 24-Jährige.

Sie spielt in der Streaming-Serie „Little Voice“ auf Apple TV+ eine aufstrebende Songwriterin in der Millionenmetropole. „Ich hoffe, dass die Menschen künftig einen stärkeren Sinn für Gemeinschaft haben.“ Ihrer Rollenfigur Bess möchte O'Grady raten, nicht zu sehr zu verkrampfen: „Man muss so authenthisch sein, wie es geht. Jeder Rückschlag ebnet einen neuen Pfad“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Man darf nicht zu hart mit sich selbst ins Gericht gehen.“

