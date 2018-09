Britisches Königshaus Prinz Harrys Schwiegermutter wieder in London

London / DPA

Herzogin Meghans Mutter ist wieder in London. Zuletzt war Doria Ragland bei der Hochzeit ihrer Tochter mit Prinz Harry im Mai in Großbritannien. Am Donnerstag war die US-Amerikanerin gemeinsam mit Prinz Harry (34) an Meghans Seite, als die 37-Jährige ein Kochbuch vorstellte. Die Einnahmen dienen einem guten Zweck.

In Großbritannien gibt es Gerüchte, dass Ragland (62) ganz nach London zieht. Die Mutter, die schon als Yogalehrerin und Sozialarbeiterin ihr Geld verdiente, hat ein gutes Verhältnis zu ihrer Tochter. Sie ließ sich früh von Meghans Vater scheiden.

Tweet des Kensington-Palastes

Meghans Kochbuch