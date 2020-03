Die Mutter der 23-jährigen Nathalie Volk bestätigte die Krankheit ihrer Tochter laut BILD-Zeitung in einem Interview. Offenbar leidet die junge Frau, die vor allem durch die TV-Serie „Germany’s Next Topmodel“ bekannt wurde, unter Gebärmutterhalskrebs. An dieser Krankheit habe schon ihre Großmutter gelitten.

Aktuell sei Nathalie Volk trotz der Diagnose weiterhin in den Vereinigten Staaten, wo sie studiert. "Sie ist ständig zur Beobachtung bei einem Arzt. Ich hoffe, dass alles gut wird", erklärte die Mutter des Models.

Auf Instagram postete Volk zuletzt ein Foto von sich in einem gelben Blumenmeer, dazu eine rosa Schleife in der Bildunterschrift. Bei dieser handelt es sich um internationales Symbol, das auf Brustkrebs aufmerksam machen soll.

Zuletzt hatte es um Nathalie Volk vor allem Hochzeits-Gerüchte gegeben: Heimlich soll sie ihren Freund, den 62-jährigen Frank Otto, geheiratet haben. Dieser dementierte jedoch die Gerüchte.