Der US-Schauspieler Alec Baldwin (61, „Blue Jasmine“) und seine Frau, die Yoga-Lehrerin Hilaria (35), freuen sich auf ihr fünftes gemeinsames Kind.

Auf Instagram schrieb die gebürtige Spanierin am Mittwoch (Ortszeit): „Es ist noch sehr früh, aber wir wissen, dass da eine kleine Person in mir ist.“ Dazu postete sie ein Video, das einen Herzschlag wiedergibt, und erklärte: „Der Klang dieses starken Herzens macht mich so glücklich, besonders nach der Fehlgeburt, die wir im Frühjahr hatten. Wir wollen diese Neuigkeiten teilen, aufgeregt wie wir sind, und wollen die Schwangerschaft nicht verstecken.“

Ihre einzige Bitte sei, dass die Presse keine Paparazzi schicke. „Ich möchte in dieser frühen Zeit der Schwangerschaft Frieden haben, und von Kameras verfolgt zu werden ist keine Anordnung der Ärzte.“ Das Paar hat bereits die Söhne Romeo Alejandro David (1), Leonardo Ángel Charles (3), Rafael Thomas (4) sowie die Tochter Carmen Gabriela (6). Aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Kim Basinger hat Alec Baldwin eine Tochter, Ireland Baldwin (23).

Hilaria Baldwin auf Instagram