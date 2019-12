Die Wahl hat Tradition: Seit 1927 wird jährlich die schönste Frau Deutschlands gekürt. Eins ist jedoch neu: Erstmals entschied dieses Jahr neben der klassischen Jury auch ein Online-Voting über die Gewinnerinnen aus den einzelnen Bundesländern. Unter diesen wird im Februar 2020 dann die Miss Germany gekürt. Überhaupt gibt sich der Veranstalter Mühe, den Fokus von reinen Äußerlichkeiten mehr auf innere Werte zu legen. Die Miss-Wahl sieht sich nun als „ideale Plattform für alle Frauen im Alter zwischen 18 und 39, die mehr verkörpern als nur oberflächliche Schönheit. Frauen, die wie du ihren eigenen Weg gehen, sich intelligent durchsetzen und die Gesellschaft beeindrucken.“

Diese 16 Kandidatinnen hoffen, 2020 zur Miss Germany erwählt zu werden.

Miss Baden-Württemberg: Jessica Bisceglia (Trossingen)

Die 27-Jährige kommt aus dem Schwarzwald und bezeichnet sich selbst als „liebevoll und fürsorglich“. Jessica hat einen Master als „Technical Physician“, spielt Handball und arbeitet derzeit als Model.

Miss Bayern: Lara Runarsson (Würzburg)

„Wie ihr vielleicht schon an meinem Namen erkennen konntet, habe ich nordische Wurzeln. Da mein Vater Isländer ist, bin ich wohl eine halbe Wikingerin.“ Lara ist 22 Jahre alt und sehr ehrgeizig: Auf der offiziellen Miss-Germany-Homepage berichtet sie von ihren 250.000 Followern auf Instagram und ihren sportlichen Erfolgen.

Miss Berlin: Maya Jolina

Die 1997 geborene Berlinerin hat über 15.000 Follower auf Instagram und liebt laut ihrer Homepage „Fotografie, bewusste Ernährung, Kochen, Reisen und Innenarchitektur.“

Miss Brandenburg: Vivienne Radigk (Oranienburg)

Die 18-jährige Vivienne hat nach ihrem Schulabschluss entschieden, „meinen Traum als Model zu verwirklichen, die Welt zu entdecken und herauszufinden was mich in Zukunft im Berufsleben glücklich machen könnte.“

Miss Bremen: Meryem Martin

Die Bremerin ist angehende Heilpraktikerin und möchte als Miss Germany Frauen dazu ermutigen, sich selbst anzunehmen und zu lieben, wie sie sind. Für die 25-Jährige „kommt wahre Schönheit von Innen und beinhaltet auch Persönlichkeit“.

Miss Hamburg: Michelle-Anastasia Masalis

Die 23-jährige Miss Hamburg hat griechische und polnische Wurzeln, studiert Soziale Arbeit und hat eine Leidenschaft für Fashion: „In meinem Alltag drückt sich meine Liebe für Mode durch das Kreieren von neuen Looks aus, um dies zu finanzieren arbeite ich nebenbei.“

Miss Hessen: Silke Kopp (Frankfurt)

Silke hat sich zur Miss-Germany-Wahl beworben, weil sie „allen Mut machen möchte Neues auszuprobieren“. Die 28 Jahre alte Gesundheitsökonomin begeistert sich für Startups und entwickelt momentan mit ihrem Team eine Software-Lösung für die Pflege-Ausbildung.

Miss Mecklenburg-Vorpommern: Diana Herdt (Wismar)

Die 20-Jährige stammt ursprünglich aus Kasachstan und steht nach eigenen Angaben für „Ehrlichkeit, Offenheit, Lebensfreude und (nach einem langen Prozess, welcher immer noch andauert) für Selbstliebe“. In ihrer Freizeit begeistert sich Diana für Tanzen, humorvolle Menschen und ihre Familie.

Miss Niedersachsen: Christin Stalling (Apen)

28 Jahre alt und Immobilienkauffrau: Das ist Christin Stalling, die neue Miss Niedersachsen. „Als junge, alleinerziehende Mama von zwei Kindern meistere ich meinen nicht immer einfachen Alltag, in dem ich Kinder, Beruf, Haushalt und mein Pferd unter einen Hut bekommen muss.“

Miss Nordrhein-Westfalen: Kim Irmgartz (Bornheim)

Kim Irmgartz ist eine Powerfrau: Polizistin, geförderte Spitzensportlerin des Landes NRW, deutsche Vizemeisterin im Motocross, Stuntdouble für Motorradszenen - keine Vita wie jede andere. Entsprechend selbstbewusst gibt sich die 29-Jährige in ihrer Beschreibung: „Ich möchte der Marke Miss Germany das neue Gesicht geben, das Gesicht einer starken, unabhängigen und mutigen Frau, die definitiv überrascht und mehr ist als nur schön!“

Miss Rheinland-Pfalz: Dajana Krüger (Altrip)

„Vielfältig“ - mit diesem Wort beschreibt Dajana Krüger (29) sich selbst. Die neue Miss Rheinland-Pfalz arbeitet als Fotografin, Flugbegleiterin und studiert Film an der Hochschule Mainz. Dajana hat peruanische Wurzeln und interessiert sich sehr für andere Kulturen.

Miss Saarland: Itanajama Akeri (Saarbrücken)

„Fashion und Beauty“ sind nach eigenen Angaben ihre liebsten Hobbies, aber auch für „Reisen und die Natur“ kann sich die 23-Jährige begeistern. Die gelernte Krankenschwester will bei der Wahl zur Miss Germany mit „Leidenschaft, Ehrgeiz und Individualität“ überzeugen.

Miss Sachsen: Nadine Voigt (Dresden)

Nadine studiert Modedesign und lebt „damit meinen größten Traum“. Neben Mode gilt die Leidenschaft der 21-Jährigen der Musik: Die neue Miss Sachsen hat 15 Jahre lang im Chor gesungen, ihre eigene Band gegründet und damit auf Hochzeiten gesungen sowie sich selbst Gitarre spielen beigebracht.

Miss Sachsen-Anhalt: Theresa Schultheiß (Kuhfelde)

Gerechtigkeit ist der 21 Jahre alten Theresa ein wichtiges Anliegen, da sie nach eigenen Angaben selbst „zu oft“ Willkür erlebt hat. Sie bezeichnet sich als unbeschwert, humorvoll, tolerant und „teilweise auch eigensinnig“. Theresas Botschaft an ihr Fans: „Liebt euch, dann könnt ihr auch andere lieben.“

Miss Schleswig-Holstein: Leonie von Hase (Kiel)

„Mein Empfinden einer ‘schönen’ Frau ist die Stärke, Charakter und Authentizität die sie ausstrahlt“ - mit diesem Statement passt die 35-Jährige aus Kiel gut zum neuen Konzept der Miss-Germany-Wahl. Gebürtig stammt Leonie aus Namibia und hat in Kapstadt Schauspiel, Englische Literatur und Medienwissenschaften studiert.

Miss Thüringen: Greta Barthel (aus dem Eichsfeld)

Die 20 Jahre alte Greta begeistert sich besonders für Sprachen: „Ich spreche Englisch und Deutsch und ich habe Thai während meines Schüleraustauschs in Thailand sowie chinesisch als Au Pair in China gelernt.“ Die neue Miss Thüringen ist selbstständig und betreibt mit Modelroom Agency eine eigene Modelagentur. Durch ihre Arbeit möchte die junge Frau „die Bedingungen der Frauen in der Modelbranche verbessern“.