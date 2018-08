„Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown: Trennung mit 14

Los Angeles / DPA

Die 14-jährige Serienschauspielerin Millie Bobby Brown („Stranger Things“) hat sich nach sieben Monaten von ihrem Freund, Musiker Jacob Sartorius (15), getrennt. Das teilte sie am Dienstag via Instagram mit. „Die Entscheidung von Jacob und mir war im völligen, gegenseitigen Einverständnis.

Wir sind beide happy und bleiben Freunde“, schrieb die britische Schauspielerin in einer Instagram-Story. Brown spielt in der US-Erfolgsserie „Stranger Things“ mit Winona Ryder (46) in der Hauptrolle ein Mädchen mit telepathischen Fähigkeiten. Die im Sommer 2016 auf Netflix gestartete Serie ist eine Hommage an Mystery-Thriller der 80er Jahre. Zurzeit finden die Dreharbeiten für die dritte Staffel statt.

Millie Bobby Brown bei Instagram