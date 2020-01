Um den Auftritt von Ex-Skistar Lindsey Vonn (35) beim Wiener Opernball gibt es einige Verwirrung: Ein Tweet legt nahe, dass sie den gemeinsamen Besuch der Veranstaltung mit Richard „Mörtel“ Lugner (87) abgesagt hat.

„Hey Leute, ich möchte Euch nur wissen lassen, dass ich die Wiener Staatsoper nicht besuchen werde“, schrieb die US-Amerikanerin am Freitag auf Twitter - ließ dabei aber das entscheidende Wort Ball weg.

Lindsey Vonn gibt Rätsel um Wiener Opernball auf

„Ich hatte eine tolle Zeit in Österreich vergangene Woche und freue mich auf den nächsten Besuch“, so Vonn weiter. Lugner, der die 35-Jährige erst am Mittwoch stolz als diesjährigen Stargast präsentiert hatte, reagierte auf die mutmaßliche Absage kurz angebunden. „Soll mir recht sein“, sagte er Radio Austria. Lugners Sprecherin wollte das Thema auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht kommentieren.

Der 87 Jahre alte Lugner hatte bei der Bekanntgabe am Mittwoch stolz mit einem freizügigen Foto Vonns vor den Kameras posiert und dieses kommentiert. Der frühere Baulöwe betont gern seine Hoffnung, dass die Begleiterinnen möglichst unkompliziert seien sollten.

Richard Lugner und die Opernball-Tradition

Lugner lädt seit 30 Jahren Stars in seine Loge beim Wiener Opernball ein und sorgt damit stets für großes Aufsehen vor und während der wichtigsten gesellschaftlichen Veranstaltung Österreichs. Zu den Gästen zählten in den vergangenen Jahren Sophia Loren, Pamela Anderson und Kim Kardashian. Glücklich war Lugner mit seinen Besucherinnen schon öfter nicht: Kardashian etwa ließ „Mörtel“ nach kurzer Zeit allein auf dem Ball zurück.