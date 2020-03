Baby-News von Katy Perry und Orlando Bloom! Die 35-jährige Sängerin aus den USA überraschte ihre Fans am Donnerstag mit dickem Babybauch auf Instagram.

In einem Ausschnitt des Musikvideos zum neuen Song „Never Worn White“, den Perry auf Instagram postete, ist die Musikerin zunächst in einem Kleid aus Blumen zu sehen, danach zeigt sie ein kurzer Ausschnitt im weißen Kleid, in dem ihr Babybauch deutlich zu sehen ist.

So reagiert das Netz auf Katy Perrys Schwangerschaft

Auch in einem Livestream auf Instagram sprach die Sängerin von ihrer Schwangerschaft. Die Fans freut es: „Kann es nicht erwarten... Ein wunderschönes Baby wird es sein“ oder „Glückwunsch, ich bin so glücklich“ heißt es neben zahlreichen Herzchen-Emojis in den Kommentaren. Viele Fans sind sich auch sicher, dass Perry eine tolle Mutter sein wird.

Orlando Bloom (43) und Katy Perry hatten sich 2019 nach einigen Höhen und Tiefen ihrer Beziehung verlobt.