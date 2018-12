Festtage Jutta Speidel freut sich auf Weihnachten

Berlin / DPA

Jutta Speidel hat einen simplen Rat für Weihnachten ohne Frust: „Gebt jedem Familienmitglied eine Aufgabe! Gerade ältere Menschen mögen es gar nicht, wenn man sie einlädt und sie dann nur auf der Couch rumsitzen“, sagte Speidel in einem Interview der Funke-Mediengruppe.

Über das Fest in ihrer Familie sagte die Schauspielerin („Um Himmels Willen“): „Also wir streiten uns so gut wie nie an Weihnachten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns alle so unglaublich darauf freuen. Wir sind alle richtige Kitsch-Julen!“

Die 64-Jährige feiert mit ihren zwei Töchtern - und auch mit ihrem Enkel. In diesen sei sie „schockverliebt“. „Ich habe jetzt einen kleinen Mann an meiner Seite, der ganz unfassbar charmant ist.“