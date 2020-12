Weihnachten ist das Fest der Liebe: Der Schauspieler Jannik Schümann („Charité“, „9 Tage wach“, „Die Mitte der Welt“) hat bei Instagram ein inniges Foto mit seinem Freund Felix gepostet. Der Film- und Fernsehstar umarmt ihn, während sein Freund ihn auf die Stirn küsst. Darunter setzte Schümann ein Herz.

Am Sonntag schrieb der 28-Jährige in einer Instagram-Story: „Ich bin überwältigt von all den Nachrichten, Kommentaren und der Liebe, die ihr uns schenkt. Ich habe jede einzelne Nachricht gelesen und kann meine Gefühle nicht in Worte fassen. Danke!“ 2021 werde ein gutes Jahr.

Zahlreiche Kollegen hatten sich seit Samstag für das Männerpaar gefreut unter dem Posting vom 26. Dezember, darunter Kolleginnen und Kollegen wie Anna Maria Mühe, Jasna Fritzi Bauer, Claudia Michelsen, Sabin Tambrea, Kostja Ullmann, Vladimir Burlakov, Jochen Schropp und Clemens Schick. Etwa 120.000 likten das Posting bis Sonntagabend.

© dpa-infocom, dpa:201227-99-824835/3