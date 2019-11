Hilaria Baldwin (35) hat die zweite Fehlgeburt innerhalb von sieben Monaten erlitten. Das teilte sie am Dienstag auf ihrem Instagram-Account mit. „Wir sind sehr traurig, dass wir heute erfahren haben, dass unser Baby nach vier Monaten gestorben ist“, schrieb die Ehefrau von US-Schauspieler Alec Baldwin (61) zu einem Video, in dem sie mit ihrer sechsjährigen Tochter Carmen über die Fehlgeburt spricht. „Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich stehe noch unter Schock.“

Zweite Fehlgeburt für Hilaria Baldwin

Die 35-Jährige hatte bereits im April über eine Fehlgeburt gesprochen, vor zwei Monaten bestätigte sie dann eine erneute Schwangerschaft. Das Baby wäre der fünfte gemeinsame Nachwuchs der Baldwins gewesen. Das Paar ist seit 2012 verheiratet.

Die älteste Tochter des Schauspielers, der in der Comedysendung „Saturday Night Live“ regelmäßig US-Präsident Donald Trump mimt, stammt aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Kim Basinger.