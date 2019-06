Helene Fischer legt erneut eine Auszeit von ihrer Auszeit ein. Für Daimler stellt sich die Schlager-Queen wieder auf die Bühne.

Eigentlich legt Helene Fischer gerade eine Pause vom Showbiz ein. Am vergangenen Dienstag dann die überraschende Nachricht: Auf Instagram kündigt sie ihren neuen Song „See You Again“ als Titelsong für den Film „Traumfabrik“ an. Laut einem Bericht der BILD soll der Schlagerstar außerdem einige Privatkonzerte planen.

Helene Fischer Schlagerstar meldet sich überraschend mit neuem Song zurück Helene Fischer meldet sich Donnerstag überraschend zurück und kündigt einen neuen Song an. Für den Film „Traumfabrik“ sing sie den Titelsong „See You Again“.

Helene Fischer gibt Konzert in Baden-Württemberg

Nachdem Helene Fischer kürzlich für Bau-Gigant Günter Papenburg gesungen hat, folgen jetzt noch zwei weitere Auftritte. Die zahlreichen Fans können sich über diese Nachricht allerdings nicht freuen – die Konzerte sind nur für Mitarbeiter ausgewählter Unternehmen. Am 29. Juni soll Helene Fischer im Mercedes-Werk in Wörth (Rheinland-Pfalz) auftreten. Anschließend wird sie am 26. Oktober zum 100. Geburtstag beim Textil-Unternehmen Trigema in Burladingen (Baden-Württemberg) singen. Öffentliche Konzerte sind demnach in nächster Zeit nicht geplant.

Helene Fischer Talk-Show: Wieso sie für Frank Elstner ihre Auszeit unterbricht Seit Januar hat sich Helene Fischer rar gemacht. Jetzt unterbricht sie ihre Auszeit für Frank Elstner. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier.

Das könnte dich auch interessieren:

Julia GNTM 2019 Tief enttäuscht: Julia aus Illertissen rechnet mit der Modebranche ab Die bei „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) 2019 zehntplatzierte Julia aus Illertissen rechnet mit der Modebranche ab: „extrem schizophren und heuchlerisch“.