Topmodel Heidi Klum und Tom Kaulitz: Liebesgrüße aus Moskau

Moskau / swp

Lange waren es nur Gerüchte, nun aber soll es offiziell sein. Heidi Klum und Tom Kaulitz sind ein Paar. Einem Bericht des Magazins „Stern“ zufolge soll soll das Topmodel ein Bild von sich und dem Musiker Tom Kaulitz aus Moskau gepostet haben – knutschend. Liebesgrüße aus Moskau also. Das Topmodel postete wenig später auch ein Bild von einem Konzert von Kaulitz’ Band „Tokio Hotel“.





Arm in Arm in LA

In den vergangenen Wochen hatten Paparazzi die beiden immer wieder zusammen abgelichtet. Sei es in Los Angeles oder in Mexiko beim Badeurlaub.

So waren die 44-Jährige und der 16 Jahre jüngere Musiker im Ferienort Cabo San Lucas gesehen worden.

Was ist die Magie?

Auf den ersten Blick haben die beiden nicht viel gemein: Sie eher glamouröses Model, er eher der bärtige und langhaarige Rocker-Typus. Allerdings hat Klum für Typen dieser Art auch in der Vergangenheit schon ein Herz bewiesen. Schließlich hatte sie etwa mit Red-Hot-Chili-Peppers-Frontmann Anthony Kiedis mal ein kurzes Techtelmechtel.

Trennung von Schnabel im September

Klum hatte im September 2017 die Trennung von Vito Schnabel (31) bekannt gegeben, mit dem sie drei Jahre liiert war. Mit ihrem Ex-Ehemann Seal (55) hat sie die Kinder Henry (12), Johan (11) und Lou (8). Klums erste Tochter Leni (13) hat der Sänger adoptiert.