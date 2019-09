In Berlin ist am Donnerstagabend der Youtube Goldene Kamera Digital Award verliehen worden. Unter den Gästen waren Fernsehgrößen wie Frank Elstner und Kai Pflaume, die Band Die Fantastischen Vier und viele junge Youtuber.

Bei dem Internet-Preis gab es acht Kategorien. Die erste Trophäe ging an Joseph DeChangeman in der Sparte Comedy&Entertainment, als bestes Informationsformat wurde „STRG_F“ geehrt. Youtuber Rezo bekam den Sonderpreis der Jury und bedankte sich in einer Videobotschaft.

Die Show im Kraftwerk wurde von Linda Zervakis („Tagesschau“) und dem Comedian Daniele Rizzo moderiert. Zwei von Internet-Nutzern gekürte Preisträger standen schon fest: Wincent Weiss („Best Music Act“) und Nintendo-Fachmann Domtendo („Let's Play&Gaming“). Domtendo und Kai Plaume spielten auf der Bühne Mario Kart.

Mit dem Digital Award würdigen die Funke Mediengruppe und Youtube die „originellsten und bewegendsten Internetproduktionen“. Frank Elstner war mit seinem Youtube-Kanal („Wetten, das war's..?“) in einer für ihn ungewöhnlichen Kategorie nominiert - als Newcomer.

