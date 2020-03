Wolfgang Niedeckens (68) in Berlin lebende Tochter Isis-Maria ist für die Geburt extra nach Köln gekommen. „Im Pass sollte Köln stehen - nicht Berlin!“, sagt der BAP-Sänger der Deutschen Presse-Agentur

Auf seinem Instagram-Account zeigte der Kölsch-Rocker stolz einen Kuchen mit der Aufschrift „Noah“: „Wir sind nämlich jetzt Großeltern geworden“, berichtete er. Da sich die Niedeckens vor kurzem auch noch einen Hund angeschafft haben, ist jetzt einiges los in ihrem Haus am Rhein. Das Baby steht natürlich im Mittelpunkt. „Wir führen hier ein wunderbares WG-Leben“, schmunzelte Niedecken. Tina (55) ergänzte: „Großartig, dass wir das so intensiv miterleben dürfen. Der Kleine ist einfach der Hammer.“