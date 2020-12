Sänger und Fußballfan Robbie Williams (46) hat sich erneut als Fan von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp gezeigt.

„Er ist mein Männerschwarm. Ich liebe ihn ein bisschen“, sagte der Brite der Deutschen Presse-Agentur. „Unsere Liga ist besser durch ihn, eigentlich geht es dem ganzen Land besser mit ihm.“ Williams hatte sich schon zuvor ähnlich euphorisch zum deutschen Coach geäußert.

Der Musiker, der in den 90ern mit der Band Take That berühmt wurde, interessiert sich vor allem für den englischen Fußball. Die deutsche Liga verfolge er kaum. „Aber ich weiß, was die Mannschaften den Fans dort bedeuten. Und ich weiß: Wenn Bayern spielt, gewinnen sie auch.“

