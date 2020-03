Die ehemaligen „Bachelor“-Kandidaten Angelina Heger (28) und Sebastian Pannek (33) haben sich verlobt. Die frohe Botschaft verkündeten beide auf ihren Instagram-Accounts.

„Das Mädchen ist für immer meins“, schrieb Pannek am Sonntag und postete ein Foto, auf dem er die Hand seiner Liebsten hält. An ihrem Finger glitzert der Verlobungsring.

Das Schmuckstück steht auch auf dem Bild im Vordergrund, das Angelina Heger auf ihrem Profil teilte. „YES YES YES FOREVER YES“, kommentierte sie das Foto in Großbuchstaben. Beide Posts sammelten über 260 000 Likes und bewegten zahlreiche Fans zu Glückwünschen. „Alles Gute zur Verlobung“, schrieb eine Followerin. „Herzlichen Glückwunsch, ihr passt so gut zusammen“, freute sich eine andere.

Die beiden Reality-Stars sind seit dem vergangenen Jahr ein Paar. Wenig später wurde Angelina Heger schwanger. Das gemeinsame Kind soll in wenigen Monaten auf die Welt kommen.

Instagram-Account Pannek

Instagram Account Heger