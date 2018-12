Porträt Felix Huby: Der Autor und Journalist wird 80

Die Angeklagt Gudrun Ensslin im Gespräch mit ihrem Verteidiger. Zu drei Jahren Zuchthaus wegen versuchter menschengefährdender Brandstiftung ist die 28jährige Germanistikstudentin am 31.10.1968 im Kaufhaus-Brandstifter-Prozeß vom Frankfurter Landgericht verurteilt worden. Ihr, sowie den Mittätern Thorwald Proll und Andreas Baader, die die gleiche Strafe erhielten, wurde vorgeworfen, in der Nacht zum 3.4.68 in zwei Frankfurter Kaufhäusern Brände gelegt zu haben. Der Schaden betrug über zwei Millionen Mark. | Verwendung weltweit BILD NICHT ARCHIVIEREN Download am 14. 12.2018 für FEUI © Foto: dpa

Berlin / Helmut Pusch

Im richtigen Leben heißt er Eberhard Hungerbühler. Unter diesem Namen schrieb er auch für die SÜDWEST PRESSE und später für den „Spiegel“. Bekannt ist er aber unter seinem Pseudonym Felix Huby. Unter diesem Namen veröffentlichte er nicht nur eine ganze Reihe von Romanen, sondern schrieb auch jede Menge fürs Fernsehen und fürs Theater: Die Bienzle-„Tatorte“ sind von ihm; die Charaktere des Max Palu, des Jan Casstorff und des Ruhrpott-Raubeins Horst Schimanski hat er miterarbeitet, und er entwickelte TV-Reihen wie „Oh Gott, Herr Pfarrer“. Dieser Felix Huby ist ein grandioser Erzähler, ein Meister der Fiktion, der sich in seinen jüngsten Romanen auch ans Autobiografische gewagt hat. Jetzt, kurz vor seinem 80. Geburtstag am 21. Dezember, hat er nach „Heimatjahre“ und „Lehrjahre“ seinen dritten autobiografischen Band vorgelegt: „Spiegeljahre.“

So packend und prall seine ersten beiden Lebensbände auch waren, diese „Spiegeljahre“ sind weit mehr als eine Biografie, sie sind auch ein Stück aufregender Zeitgeschichte. Denn Huby, der in seinen autobiografischen Romanen Christian Ebinger heißt, war als Stuttgarter Korrespondent des Hamburger Nachrichtenmagazins Zeuge hochdramatischer und brisanter Zeiten.

Sieben Jahre lang, von 1972 bis 1979, arbeitet Huby für den „Spiegel“ in der Stuttgarter Redaktion, deckt gleich zu Beginn einen Atommüll-Skandal auf, berichtet über die Verbrechen der Baader-Meinhof-Gruppe und das Gerichtsverfahren in Stammheim. Er ist nah dran, als Terroristen die „Landshut“ kapern und die Freilassung der Baader-Meinhof- Gruppe erzwingen wollen. Er berichtet über die Suizide der RAF-Mitglieder, und er ist der Journalist, dem der baden-württembergische Ministerpräsident Hans Filbinger den berüchtigten Satz in den Block diktiert: „Was damals rechtens war, kann heute nicht Unrecht sein.“ Der ehemalige Marinerichter hat damit sein politisches Schicksal besiegelt, wenig später, im August 1978, gibt er seinen Rücktritt bekannt.

Doch irgendwie füllt das alles diesen Christian Ebinger nicht richtig aus. Er schreibt seinen ersten Roman, der gleich bei Rowohlt angenommen wird, lässt sich seine Nebentätigkeit von ganz oben absegnen. „Spiegel“-Ver­leger Rudolf Augstein hat nichts gegen die Schriftstellerei seines Korrespondenten. „Es gehört zu den Grundrechten jedes Menschen, ein Buch zu schreiben“, postuliert er. Aber Ebinger, also Hungerbühler, möge sich doch bitte ein hübsches Pseu­do­nym einfallen lassen . . .

Das Romandebüt dieses Felix Huby gefällt auch in den Münchner Bavaria-Studios. Dort ist man gerade dabei, die Figur eines neuen „Tatort“-Kommissars zu entwickeln, und Ebinger wird von der Produktionsfirma eingeladen, dabei mitzumachen – in Freimann. Der neue Hauptdarsteller werde auch dabei sein. Sein Name sei aber noch ein Geheimnis. Eine Woche später trifft Ebinger Götz George. Der Rest ist deutsche Fernseh-Geschichte.

Privat läuft es dagegen nicht so rund für Ebinger. Seine Frau versucht, ihn als stellvertretenden Chefredakteur nach Ulm zurückzuholen. Doch alle Pläne werden obsolet, als sein kleiner Sohn ums Leben kommt. Auch wenn „Spiegeljahre“ ein Roman ist, keine Autobiografie, und nicht alles, was Ebinger widerfährt, sich auch tatsächlich so in Hubys Leben ereignete: „Diese Szene auf dem Friedhof, das sind meine authentischen Erinnerungen“, erklärt Huby.

Apropos Privatleben, das spielt auch in Hubys Krimis um seinen Kommissar Peter Heiland mit. Der ermittelt zwar in Berlin, stammt aber aus Schwaben. Wie Huby, der zusammen mit Hans Münch vor einigen Jahren auch schon mal eine literarische Lanze für seine Landsleute brach: „Die Schwaben und die Republik“ hieß das vergnügliche Büchlein.

Und dieser Kommissar Heiland bringt tatsächlich so etwas wie einen schwäbischen Blick in die Hauptstadt. Keineswegs betulich und bräsig, sondern knitz, mit wachem Auge und gesundem Menschenverstand. In Hubys jüngstem Krimi „Babettes Ballhaus“ wirft Heiland einen erstaunten Blick in eine ihm fremde Welt: Ein bekannter Künstler wurde ermordet, während eine junge Balletttruppe nebenan für die Vernissage probt.

So wenig tanzaffin, wie sich Heiland gibt, ist Huby aber nicht – wenn man seinen „Spiegeljahren“ glauben darf. Da teilen sich der Spiegelmann und die Tänzer des Stuttgarter Balletts nämlich ihre Stammkneipe, das Turkuaz. Aber so ist das halt mit der Fiktion und der Realität. Und so zitiert Huby in seinem Vorwort zu „Spiegeljahre“ denn auch Robert Menasse: „Erinnerungen sind nicht unzuverlässiger als alles andere, was wir uns ausmalen.“

Und wie geht’s nach dem 80. Ge­burtstag weiter? „In meinem Alter fährt man auf Sicht“, sagt Huby, der aber noch sehr wohl Pläne hat – etwa Theaterstücke. Eben ist „Die Stunde des Unternehmers“, das Huby mit Hartwig Gromes geschrieben hat, in Tübingen uraufgeführt worden. Der nächste Heiland-Krimi mit dem Titel „Wut“ liegt schon beim Lektor. Und er würde gerne noch ein Buch über Christian Friedrich Daniel Schubart in Angriff nehmen, sagt der Autor. An eine Fortsetzung seiner autobiografischen Reihe, also die „Fernsehjahre“ des Christian Ebinger, denkt er nicht. „Das interessiert doch keinen“, sagt er. Um dann nachzuschieben. „Aus dieser Zeit leben einfach noch viel zu viele, die ich ledern müsste.“