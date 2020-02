Der Verleger Hubert Burda (80) hat in Offenburg am Oberrhein seinen Geburtstag nachgefeiert. In seiner Heimatstadt fühle er sich besonders wohl, sagte er bei der Feier mit Mitarbeitern des Verlags („Bunte“, „Focus“) am Mittwoch: „Ich bin Badener durch und durch.“ Seine Heimat trage er im Herzen, auch in der Ferne.

Burda ist am vergangenen Sonntag 80 Jahre alt geworden. Er ist in Offenburg aufgewachsen. Der Medienkonzern Hubert Burda Media hat seinen Sitz in Offenburg und München. Zu der Feier stimmte Burda, wie bei jeder seiner Offenburger Feiern, mit Gästen das „Badnerlied“, die Hymne des früher eigenständigen Bundeslandes Baden, an.

Unter den Gästen der Feier waren Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Fußball-Bundestrainer Joachim Löw und Sänger Max Mutzke. Kretschmann verlieh Burda die vom Land gestiftete große Staufermedaille in Gold. Burda habe als Unternehmer sowie als Förderer von Kunst und Literatur große Verdienste erworben, sagte Kretschmann. Trotz seines globalen Engagements habe er seine badische Heimat nie vergessen.