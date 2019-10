„Mad Men“-Star Christina Hendricks (44) und ihr Ehemann, der Schauspieler Geoffrey Arend (41, „Body of Proof“), gehen getrennte Wege.

Vor zwölf Jahren hätten sie sich ineinander verliebt, und für die gemeinsame Zeit würden sie immer dankbar sein, schrieben sie in einer gemeinsamen Erklärung auf Hendricks' Instagram-Account. Nun wolle sich jeder selbst wiederentdecken. Dabei würden sie aber weiter gemeinsam für ihre beiden wunderbaren Hunde sorgen.

Hendricks, die die rothaarige Büroleiterin in der TV-Serie „Mad Men“ spielte, und Arend hatten im Oktober 2009 in New York geheiratet. Die Schauspielerin hat derzeit in der TV-Serie „Good Girls“ eine Hauptrolle. Auf der Leinwand war sie im vergangenen Jahr in dem Gruselfilm „The Strangers: Opfernacht“ zu sehen.

Christina Hendricks auf Instagram