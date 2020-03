Oscar-Preisträger Tom Hanks und seine Ehefrau, die Produzentin und Schauspielerin Rita Wilson, sind mit dem Coronavirus infiziert. Dies gab der Star aus Filmen wie „Philadelphia“ und „Forrest Gump“ auf Instagram und Twitter bekannt.

Bei Tom Hanks und Ehefrau Rita wurde bei der Ausreise aus Australien Corona festgesetellt.

© Foto: Jordan Strauss/dpa

Corona bei Tom Hanks: Sie fühlten sich müde und fibrig

Sie seien in Australien und hätten sich müde und fiebrig gefühlt, wie bei einer Erkältung, postete Hanks unter anderem auf Twitter. Dazu stellte er ein Foto von einem Gummihandschuh in einem Mülleimer. Sie hätten sich testen lassen und das Ergebnis sei positiv gewesen. Seine Sprecherin bestätigte der dpa auf Anfrage die Diagnose.

Tom Hanks: Einer der profiliertesten Schauspieler Hollywoods

Tom Hanks ist Schauspieler, Regisseur, Synchronsprecher und Produzent. Über die Jahre ist er zu einem der profiliertesten Charakterdarsteller der Filmbranche geworden. Hanks wurde 1963 in Concord, Kalifornien, geboren.

Coronavirus in Australien: Das schreibt das Auswärtige Amt

Australien ist - von Deutschland aus betrachtet - eines der Länder, das am weitesten weg ist. Nachrichten über die Corona-Lage im Land „Down Under“ sind nicht täglich Teil der hiesigen Berichterstattung. Eine Einschätzung der Lage gibt das Auswärtige Amt auf seiner Homepage:

„Ausländischen Reisenden ohne ständigen Aufenthaltstitel in Australien, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in China, Iran, Italien oder Südkoreaaufgehalten haben oder von dort aus einreisen möchten (auch Transitpassagiere), wird aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs die Einreise nach oder auch der Transit in Australien verweigert.

Ausgenommen sind u.a. deutsche Staatsangehörige mit Aufenthaltserlaubnis in Australien und deren unmittelbare Familienangehörige (Ehegatten, minderjährige Kinder, Erziehungsberechtigte, nicht jedoch: Eltern). Diese werden bei Einreise aber zu einer 14-tägigen selbständigen Quarantäne („self-isolation“) aufgefordert. Voraufenthalte in bzw. die Einreise aus Hongkong und Macau sind hiervon nicht betroffen.“

Die besten Filme von Oscar Gewinner Tom Hanks

Tom Hanks gilt als einer der besten Charakterdarsteller aller Zeiten. Wir zeigen euch, welche Filme ihr unbedingt gesehen haben solltet:

„Big“ (1988): Sein Durchbruch im Filmgeschäft

„Philadelphia“ (1993): Ein Meilenstein in der Filmgeschichte

Cast Away (2000): Tom Hanks als Überlebenskünstler