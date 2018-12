„Hubert und Staller“ Christian Tramitz sieht sich als Landei

Stuttgart / DPA

Schauspieler Christian Tramitz (63) („Der Schuh des Manitu“) kann dem Stadtleben nichts abgewinnen.

„Ich bin selber ein wahnsinniger Landmensch, schon immer gewesen“, sagte er dem „Südkurier“. „Stadt ist nichts für mich - allein schon durch den Stau reinzufahren stresst mich.“ In der ARD-Serie „Hubert und Staller“ spielt er einen Ermittler im idyllischen oberbayerischen Wolfratshausen.

„Die Welt von "Hubert und Staller" ist im Grunde genommen natürlich ein Märchen, aber daran dürfen wir nichts ändern, die Leute wollen das so“, sagte Tramitz, der am Starnberger See wohnt. „Es kommen ja auch viele Leute nach Wolfratshausen, die dort heiraten oder Urlaub machen. Wahrscheinlich glauben sie, dass es im wahren Leben genauso ist wie bei "Hubert und Staller" und sind enttäuscht, dass nicht immer so tolles Wetter ist und nicht alles so toll aussieht.“

Hubert und Staller