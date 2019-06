Mit einer musikalisch etwas schiefen Grußbotschaft haben Jürgen Klopp (51) und Toten-Hosen-Star Campino (56) ihr eingelöstes Finalversprechen besungen.

Nach dem Triumph des FC Liverpool in der Champions League schmetterten der Fußballtrainer und der Punkrock-Sänger in einem gemeinsamen Internetvideo auf englisch: „Wir senden Grüße aus Madrid. Heute Nacht haben wir Nummer sechs geschafft. Wir haben (den Pokal) zurück nach Liverpool gebracht, weil wir es versprochen hatten.“

Vor einem Jahr hatten Klopp und Campino nach der Endspiel-Niederlage der Reds gegen Real Madrid in einem ähnlichen Gesangsvideo versichert, die Champions-League-Trophäe zurück nach Liverpool zu holen. Mit dem 2:0 gegen die Tottenham Hotspur am Samstagabend eroberte der englische Fußballclub zum sechsten Mal den Siegerpokal der europäischen Königsklasse.

Die neuen Aufnahmen von Klopp und Campino entstanden offenbar am Sonntag in den frühen Morgenstunden bei der Party der Liverpooler. Der fröhliche Klopp hält den Henkelpott fest in den Händen. Campino, der ein glühender Fan des Vereins ist, dirigiert mit wackelndem Oberkörper.

