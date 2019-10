Die Beatles-Legende Paul McCartney (77) sieht den Brexit als „Schlamassel“ - und hält mit umso mehr Liebe zu Europa dagegen. „Wir haben ja nicht unsere Gefühle für Europa ‎verloren – ganz gleich, was passiert“, sagte der Musiker der „Welt am Sonntag“.

„Wir hier bei uns, wir wollen mit Europa ‎weiterhin sehr eng verbunden sein.“ Allerdings hätten die Briten zur Frage eines EU-Austritts 2016 „nun mal so abgestimmt“, und der Brexit werde von der Politik jetzt umgesetzt, „denn es ist der Wunsch des Volkes“, sagte McCartney.

Dass viele Menschen angesichts der aggressiven ‎Debatten dieser Zeit Trost in der Musik finden, stimme ihn ‎zuversichtlich. „Ja, es geht den Leuten danach besser.“ Eine Sonder-Edition zum 50. Geburtstag ‎des Beatles-Albums „Abbey Road“ von 1969 war kürzlich weltweit hoch in die ‎Pop-Charts eingestiegen. „Wenn Sie jetzt vom Brexit sprechen, von Trump, von all den ‎Kriegen, die derzeit an vielen Orten wüten, dann ist all das ‎zusammengenommen sehr verstörend. Es löst für Menschen weltweit ‎gerade viel Beklemmung aus, versetzt sie in Angst“, sagte der „Yesterday“-Komponist. „Mir gefällt die Vorstellung, dass ‎Musik eine positive Flucht aus alldem ermöglicht.“