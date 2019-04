Themen in diesem Artikel Angela Merkel

Die Affäre um Jan Böhmermanns Schmähgedicht gegen den türkischen Präsidenten Erdogan geht in die nächste Runde. Nun muss ein Gericht entscheiden, ob Kanzlerin Merkel ihre Kritik zurücknehmen muss.

Das Berliner Verwaltungsgericht muss einem Zeitungsbericht zufolge entscheiden, ob Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihre Einschätzung zum umstrittenen "Schmähgedicht" des Satirikers Jan Böhmermann auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zurücknehmen muss. Am 16. April solle eine entsprechende Unterlassungsklage Böhmermanns gegen das Bundeskanzleramt verhandelt werden, berichtete der "Tagesspiegel" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf einen Gerichtssprecher.

Böhmermann hatte das Gedicht in seiner ZDF-Sendung "Neo Magazin Royale" vom 31. März 2016 vorgetragen und damit sowohl in der Türkei wie auch in Deutschland heftige Reaktionen ausgelöst.

Fernsehauszeichnung Jan Böhmermann erhält weiteren Grimme-Preis Kein Grimme-Preis ohne Jan Böhmermann (38): Der in Marl schon mehrfach ausgezeichnete Moderator und Fernsehmacher und sein Team erhalten die begehrte ...

Merkel bezeichnete Satire als "bewusst verletzend"

Sollte die Klage in ihrem Hauptpunkt - der Unterlassung - abgewiesen werden, will Böhmermann dem Bericht zufolge hilfsweise feststellen lassen, dass Merkels veröffentlichte Bewertung rechtswidrig gewesen sei. In einem Schreiben an das Kanzleramt, das dem "Tagesspiegel" vorliegt, warf Böhmermanns Rechtsanwalt Christian Schertz Kanzlerin Merkel im Herbst 2017 vor, sie habe mit ihrer Kritik an dem Auftritt eine "juristische Bewertung des Werkes meines Mandanten vorgenommen, die einer Vorverurteilung gleichkommt". Dieses Verhalten sei rechtswidrig gewesen, da Kanzlerin Merkel für eine solche Einordnung nicht zuständig gewesen und damals bereits ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen Böhmermann wegen Beleidigung eingeleitet gewesen sei.

Ob das alles auch so stimmt, oder ob sich dabei womöglich um einen verspäteten Aprilscherz handelt, wird sich zeigen. Zuzutrauen wäre es dem Satiriker jedenfalls.

Satire darf alles Jan Böhmermann über Erdogan und den Hass im Netz Jan Böhmermann hat sich unter die Gründer-Szene gemischt. Als Redner beim Münchner Start-up-Festivals Bits&Pretzels zeigte sich der Satiriker und Showmaster am ...

Schmähgedicht-Affäre: Böhmermann gegen Erdoğan

Die Affäre um das "Schmähgedicht" hatten das deutsch-türkische Verhältnis lange belastet. Erdogan war gegen den Satiriker juristisch vorgegangen, was großes Aufsehen erregte. Strafrechtlich blieb die Sache für Böhmermann folgenlos, im zivilrechtlichen Unterlassungsverfahren vor dem Landgericht Hamburg aber unterlag er. Das Oberlandesgericht (OLG) Hamburg bestätigte im vergangenen Mai in einem Berufungsverfahren das Verbot wesentlicher Passagen. Sowohl Böhmermann als auch Erdoğan legten Berufung gegen das Urteil ein. Das Oberlandesgericht Hamburg wies Böhmermanns Berufung am 15. Mai 2018 ab. Somit blieben wesentliche Teile seines Gedichts verboten.

Das könnte dich auch interessieren:

April, April Von Ulm bis Lady Gaga: Die lustigsten Scherze im Netz 1. April - Am Montag standen Scherze auf der Tagesordnung. Wir haben die lustigsten Fundstücke aus dem Netz.