Ärzte-Schlagzeuger Bela B fordert zum Wählen auf

Frankfurt/Main / DPA

Der Schlagzeuger von Berlins Spaßpunkern Die Ärzte, Bela B (56), ruft zur Teilnahme an der Europawahl im Mai auf. „Ich verstehe Leute nicht, die nicht wählen gehen. Man muss das einfach machen, die Stimme wäre ansonsten verschenkt“, sagte er laut Mitteilung im Gespräch mit Bärbel Schäfer im hr3-Sonntagstalk.

Enttäuschungen bei Wahlen sollten Bürger nicht von den Abstimmungen fernhalten, betonte der Musiker und Buchautor. „Auch wenn du immer wieder enttäuscht wirst und denkst, es ist jetzt nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Demokratie ist langsam“, erklärte Bela B.

„Wir sind sehr privilegiert, in unserem Land leben zu können, und können uns glücklich schätzen. Ich verstehe viele Unzufriedenheiten nicht“, ergänzte der Schlagzeuger. „Die Gefahr, dass es mir irgendwann richtig schlecht geht, so wie es Menschen in Syrien geht im Bürgerkrieg, ist nicht so akut. Wir Europäer sind auf Kissen gebettet.“