Der irische Sänger Ronan Keating („When You Say Nothing At All“) erwartet das zweite Kind mit seiner Frau. „Storm und ich bekommen ein Baby! Es ist wirklich aufregend“, verriet der frühere Boyzone-Sänger (42) dem Londoner Radiosender Magic FM am Dienstag.

Beide Keatings teilten die Neuigkeiten auch auf Instagram. Dort zeigt ein Foto, wie ihr zweijähriger Sohn Cooper den leicht gewölbtem Bauch seiner Mutter küsst. „Noch ein kleiner Keating auf dem Weg“, hieß es dazu.

Wann das Kind zur Welt kommen soll, wurde nicht verkündet. „Ich hatte ein paar sehr harte Monate, aber jetzt geht es mir großartig“, kommentierte die australische Modedesignerin Storm (38) ihren Zustand in der Sendung „Good Morning Britain“. Für Keating wird es bereits Kind Nummer fünf. Mit seiner ersten Ehefrau Yvonne Connolly hat er bereits Jack (20), Missy (18) und Ali (14).

Instagram-Post von Storm Keating

Instagram-Post von Ronan Keating