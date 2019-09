Für das neue Clubhaus „seines“ Düsseldorfer Fußballclubs SC Schwarz-Weiß 06 hat der Schlagerstar Heino („Blau blüht der Enzian“) den Anstoß zum Benefizspiel gegen Fortuna Düsseldorf getreten.

Umjubelt von etwa 2000 Fans lief der frühere rechte Läufer der Schwarz-Weißen danach wieder an die Seitenlinie. „Wir sind im Grunde ein armer, aber schöner Verein“, sagte Heino vor der Partie.

Das die Einnahmen aus dem Benefizspiel kamen dem SC zugute. „Wir sind natürlich auch Schwarz-Weiß-Fan“, gab der gegnerische Trainer des Bundesligaclubs Fortuna Düsseldorf, Friedhelm Funkel (65), zu. Funkel wolle, dass die Fortuna dem SC unter die Arme greife. Heino freute sich auf ein schönes Spiel - in der fünften Minute schoss die Fortuna dann die 0:1-Führung.

Im Oktober des vergangenen Jahres hatte ein Dieb das Vereinsheim des SC Schwarz-Weiß 06 nach seinem Einbruch angezündet, um Spuren zu verwischen. Wenige Tage später hatte ihn die Polizei festgenommen. Bei dem Brand war ein Schaden von mehr als einer halben Million Euro entstanden. Mit dem Benefizgeld wolle der Verein das Inventar wieder einkaufen, sagte der Vorsitzende des SC.

Heino, der mit bürgerlichem Namen Heinz Georg Kramm heißt, war im Düsseldorfer Arbeiterstadtteil Oberbilk aufgewachsen und hatte dort in seiner Jugend bei Schwarz-Weiß 06 gespielt. „Das ist wirklich grausam, was da passiert ist. Das macht mich traurig“, hatte der Schlagerstar damals gesagt. Weil er so gelenkig war, hatte Heino nach eigenen Angaben damals den Spitznamen „Gummi“.

Zu Heinos Markenzeichen zählen die blonden Haare und die dunkle Sonnenbrille. In diesem Jahr spielt es seine Abschiedstour zum zuletzt erschienen Album „... und Tschüss“.

