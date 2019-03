Moderatorin Anne Will vom Kölner Rosenmontagszug begeistert

Köln / DPA

Fernsehmoderatorin Anne Will (52) ist ein großer Karnevalsjeck. „Ich bin wahnsinnig gern im Karneval und finde, im Rosenmontagszug dabei zu sein, ist einfach echt 'n Hammer und - glaube ich - auch das, wovon jeder Karnevalist träumt.“ Die gebürtige Kölnerin fuhr am Montag zum zweiten Mal im Rosenmontagszug ihrer Heimatstadt mit.

Die TV-Journalistin findet sich im Werfen ziemlich gut. „Pralinenschachteln - da macht mir kaum jemand was vor“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Will war am Abend zuvor noch in Berlin auf Talkshow-Sendung. „Ich schlaf' normalerweise ein bisschen länger nach der Sendung, aber jetzt ging's nicht. Ich freu' mich total.“