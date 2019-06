Schauspielerin Sophia Thomalla (29) und Fußballer Loris Karius (26) haben sich in Berlin zum ersten Mal gemeinsam auf einem roten Teppich gezeigt. Das Paar kam am Montagabend zum Sommerfest der Charity-Organisation „Ein Herz für Kinder“ am Berliner Wannsee. Thomalla zeigte sich bauchfrei in einem weißen Spitzen-Outfit.

Torwart Karius ist derzeit vom FC Liverpool an Besiktas Istanbul ausgeliehen, Thomalla folgte ihm an den Bosporus. „Loris hat gerade Sommerpause und damit auch Zeit, mich zu begleiten“, sagte die Schauspielerin nun der „Bild“. „Warum wir den ersten Auftritt gerade heute machen? Weil mir die Events von ‚Ein Herz für Kinder’ am meisten Spaß machen!“

