Die US-Schauspielerin Sarah Jessica Parker (55) hat ihre Freude am Hochzeitstag mit ihrem Mann Matthew Broderick (58, „Manchester by the Sea“) auch online mit ihren Fans geteilt.

„23 Jahre. Wir haben einen langen Weg hinter uns, Baby“, schrieb der „Sex and the City“-Star zu einem - offensichtlich etwas älteren - Schwarz-Weiß-Foto der beiden, das sie am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram teilte.

Parker und Broderick heirateten 1997 in New York mit einer Zeremonie, die von Brodericks Schwester geleitet wurde, wie das US-Promimagazin „People“ berichtete. Das Schauspieler-Ehepaar hat drei gemeinsame Kinder: James (17) sowie die Zwillinge Marion und Tabitha (10).