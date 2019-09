Der österreichische Popsänger Rainhard Fendrich („Macho Macho“) fühlt sich unter ständiger Beobachtung - durch die Handys seiner Fans.

„Jeder hat sein kleines Fernsehstudio mit und kann das innerhalb von Sekunden in die ganze Welt schicken. Daran muss man sich gewöhnen. Man ist immer beobachtet“, sagte der 64-Jährige am Donnerstag im ARD-„Morgenmagazin“.

Auf der Bühne wisse er damit umzugehen - im Alltag sei die Konsequenz, sich zurückzuziehen, so Fendrich. „Früher hab' ich Semmeln geholt und bin im Supermarkt drauf gekommen: Oh Gott, ich hab' das T-Shirt verkehrt herum an. Das passiert mir heute nicht mehr.“

Am Freitag (20. September) erscheint Fendrichs neues Album „Starkregen“, mit dem er ab Mai 2020 auf Tour gehen will.