Wer an „Let's Dance" denkt, der kommt an die hübsche Russin Ekaterina Leonova wohl kaum vorbei. Die 36-Jährige gehört zu den großen Stars der RTL-Show. Nicht nur mit ihren flotten Tanzeinlagen sorgt sie für Aufsehen –

Ekats Urlaubsgrüße aus Italien

Aktuell genießt Ekat, wie sie von ihren Fans genannt wird, ihren Urlaub in Italien. Grund genug, um ihre Follower mit heißen Poolfotos zu verwöhnen. Bekleidet mit einem knappen Bikini, zieht die Tänzerin erneut die Blicke ihrer Fans auf sich. „Hier ist der Beweis, dass ich die sonnigen Stunden auch mitgenommen habe“, schreibt die 36-Jährige, die in ihren neuesten Schnappschüssen tief blicken lässt. Die Fans sind ganz aus dem Häuschen – insbesondere die Männer. „Du bist einfach so wunderschön“, kommentiert ein User.

