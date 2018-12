Zwischenruf Zwischenruf: Alter schützt vor Rock nicht

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

„Too Old To Rock ‘n’ Roll, Too Young To Die”, sang Ian Anderson von Jethro Tull anno 1977. Also schon vor 41 Jahren, und Anderson hielt sich selbst überhaupt nicht dran. Auch wenn er seine Stimme irgendwann in den letzten Jahrzehnten unterwegs verloren hat, so ist das noch immer Rock’n’Roll oder etwas ähnliches, was er bis heute auf Bühnen treibt.

Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg, um auf Tour zu gehen? Rockmusik mag in die Jahre gekommen sein, aber zu alt für sie wird man offenbar nie. Ein Comeback feiert heute jeder, der länger als ein Jahr keine Platte herausgebracht hat. Abschiedstouren von Musikern gehen ewig. Die Scorpions verabschieden sich seit acht Jahren, da weht überhaupt kein Wind of Change mehr.

Das gilt natürlich nicht nur für Rockstars. Nana Mouskouri hat ihre Abschieds-Tournee vor zehn Jahren beendet. Jetzt, mit 84, ist sie unter dem Motto „Forever Young“ unterwegs. Selbst Phil Collins, von dem man das nach gravierenden Problemen nicht erwartet hätte, meldet sich zurück. Das aber mit einem Augenzwinkern: Er geht auf „Still Not Dead Yet“-Tour. Naja, seine Band hieß ja auch Genesis, nicht Exitus.

Humor beweist auch John Cleese. Der Monty Python ist mit 79 live unterwegs. „Last Time To See Me Before I Die“ nennt er die Tour. Wobei sich ein deutscher Fan kürzlich beschwerte: Er war extra nach England zu Cleeses Show gereist – nun hat der Komiker Deutschland-Termine für 2019 angekündigt. „Last Time To See Me Before I Die“? Von wegen!

Aber wenn’s dem Fan nicht passt, soll er sich halt das Geld für Cleese sparen und ein Ticket für die wahre Abschiedstour der Scorpions kaufen. 2028 oder so. Im Vorprogramm rocken bestimmt Ian Anderson und Phil Collins.