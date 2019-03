Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien ZKM zeigt zum 30-Jährigen seine Medienkunst

Die Zukunft schreiben

Das 30-jährige Bestehen des ZKM in Karlsruhe ist der Anlass, erstmals Werke der Medienkunstsammlung in einer Ausstellung zu präsentieren. „Writing the History of the Future“ eröffnet einen neuen Blick auf die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. So werden bis Ende März 2021 die Anfänge der Computerkunst, der Konkreten Poesie und vor allem die Einbindung des Betrachters in der Kunst seit den 1950er Jah­ren gezeigt. Von Ende Mai an wird die Ausstellung erweitert. Die dann beginnende zweite Phase widmet sich der Videokunst, der Sound Art, der Holographie, Foto, Film sowie den interaktiven, computerbasierten Künsten.

Das Ausstellungsprojekt „Open Codes“ wird bis 7. April im ZKM zu sehen sein. Die Großinstallation „Die Welt als Datenfeld“ im Lichthof 8 präsentiert auf rund 40 Bildschirmen eine Datenwolke mit den elektronischen Schnittstellen wie Smartphone, Computer, TV und den Datenbildschirmen, die uns im Alltag begegnen: am Flughafen, am Bahnhof, an der Börse, in der Bank, im Büro, im Krankenhaus oder in der Arztpraxis.

Öffnungszeiten des ZKM in Karlsruhe, Lorenzstraße 19: Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa und So 11-18 Uhr. Die Ausstellung „Open Codes“ ist donnerstags bis 22 Uhr geöffnet.