Friedrichshafen Zeppelin Museum prüft Sammlung: Herkunft von Dix-Werk unklar

Friedrichshafen / DPA

Raubkunst oder nicht? Mit der Herkunft der Kunstwerke in der eigenen Sammlung setzt sich von Freitag an das Zeppelin Museum in Friedrichshafen am Bodensee auseinander. Insgesamt sei die Provenienz von knapp 400 Werken untersucht worden, sagte die Museumsdirektorin Claudia Emmert am Donnerstag. Als Raubkunst sei dabei bislang keines der Kunstwerke eingestuft worden. Allerdings sei die Herkunft von zwei Gemälden in dieser Hinsicht bedenklich - darunter auch das Werk „Blumenstrauß“ von Otto Dix (1891-1969).

Das Kunstwerk sei nachweisbar bis 1928 im Besitz des jüdischen Rechtsanwalts Max Strauss gewesen, dann aber erst rund 20 Jahre später in Prag wieder aufgetaucht, sagte die Provenienzforscherin des Museums, Fanny Stoye. Der Verbleib in den Jahren dazwischen sei ungeklärt. Das zweite Werk mit bedenklicher Herkunft sei das Gemälde eines unbekannten Künstlers vermutlich aus dem Bodenseeraum, dessen Provenienz zwischen 1945 bis 1958 ebenfalls unklar sei.

Bis Februar 2019 zeigt das Museum mehr als 40 Kunstwerke, die in der Ausstellung „„Eigentum verpflichtet. Eine Kunstsammlung auf dem Prüfstand“ mit einem Ampelsystem gekennzeichnet sind. Grün stehe dabei für eine unproblematische Herkunft, gelb für Lücken in der Geschichte, orange sei bedenklich, sagtr Stoye.