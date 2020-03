Der Söhne-Mannheims-Sänger Rolf Stahlhofen organisiert nach Informationen des „Mannheimer Morgen“ (Donnerstag) ein Online-Pop-Festival mit deutschen Musikern. Unter dem Motto „Wir sagen Danke!“ wollen sich Künstler wie Peter Maffay, Laith Al-Deen und die Hardrocksängerin Doro Pesch sowie Stahlhofen selbst auf diese Weise bei Ärzten, Pflegern, Polizisten, Lkw-Fahrern und anderen Hilfskräften bedanken für das, was diese während der Corona-Krise leisten. Dem Bericht zufolge wollen die Musiker am Freitagabend (27. März) live in ihren Privaträumen auftreten.