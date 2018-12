Austro-Pop Wolfgang Ambros im Edwin-Scharff-Haus.

Neu-Ulm / Walter Notz

Stimmlich immer noch präsent, Texte, die auch nach vier Jahrzehnten eine Gültigkeit haben. Lieder, die im kollektiven Gedächtnis geblieben sind: Wolfgang Ambros beindruckte jetzt im Edwin-Scharff-Haus. Eine musikalische Zeitreise mit seiner „Pur Volume V–Tour“.

„Mir taten dann gern anfangen!“, sagte Ambros in den Beifall, mit dem 450 Fans ihn begrüßten. So ist er eben, ehrlich, geradeheraus, aber an diesem Abend auch wirklich sehr charmant seinem Publikum gegenüber. Mit gebeugtem Rücken, mehr schlurfend als gehend, kommt er auf die Bühne. Aber hey, gebt dem Mann einen Barhocker, ein Mikrofon, eine Gitarre, eine Mundharmonika – und er wird euch musikalisch Lebensgeschichten erzählen, denen man stundenlang, ach was, tagelang zuhören möchte.

Es sind Liebeslieder, die er als junger Mann schrieb und die er auch mit 66 singen kann, ohne peinlich zu wirken. Lieder, die sein Leben, das von Chaos und Kreativität, von Höhen und Tiefen geprägt wurde, entwaffnend ehrlich beschreiben. Von „Du bist wia de Wintasun“ bis zu „A klanes Resümee“, vom berührenden „A Mensch möcht i bleibn“ bis zur Erkenntnis, dass man den wahren Wert von „Freundschaft“ oft erst spät wirklich zu achten weiß. Mit Georg Danzer verband ihn so eine tiefe Freundschaft, ihn würdigte Ambros im Konzert mit dessen Song „Weiße Pferde“.

Man sah ihm eine diebische Freude in seinen Augen an, als er vom „Heidenspaß (Mir geht’s so wie dem Jesus)“ sang. Die „Pur Volume V–Tour“ gibt dem Sänger die Möglichkeiten, seine eigenen Songs geschickt arrangiert neu zu interpretieren.

Nicht zuletzt verdankt sich der Erfolg auch den Mitmusikern. Roland Vogel hatte ein ganzes Arsenal an Saiteninstrumenten um sich aufgebaut, und den Keyboarder Günter Dzikowski „hob i scho vierzig Johr an der Backe“. Dzikowski ließ bei Liedern wie „Gezeichnet vom Leben“ oder „Es lebe der Zentralfriedhof“ wahre Klangwelten erklingen.

Dazwischen wurde Uwe aus dem Publikum mit „Du hast Geburtstag“ überrascht. Und weil es das letzte Konzert vor Weihnachten war, gab es für die Fans in Ulm ganz exklusiv auch noch „Weihnachten wie immer“, ohne Lametta oder Glöckchen-Klang.

„Wir sind nur zu dritt, aber strengen uns doppelt an“, hatte Wolfgang Ambros seinem Publikum zu Beginn des Konzerts versprochen – und gehalten. Spätestens bei „Zwickt’s mi“ stand der Saal. Natürlich gab es auch ganz am Ende noch sein „Schifoan“, und selbstverständlich sang der ganze Saal mit, lautstark und mit einer Riesenfreude. Ambros-Lieder sind schließlich Volksgut.