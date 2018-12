Kunst Werkschau von Alex Katz

München / Burkhard Meier-Grolman

Alex Katz und Andy Warhol sind ohne Zweifel wesensverwandt, beide gehören sie zu den wichtigsten Wegbereitern der US-Pop-Art, beide haben sie die besonderen Eigenheiten der Werbe- und Modewelt in Manhattan mit der Muttermilch aufgesogen. Aber es gibt schon beträchtliche Unterschiede zwischen diesen Kunstgiganten. Während Warhol seine gesamte Umgebung unter dem Rubrum pretty, also hübsch zu versammeln versuchte, zerschneidet und zerlegt Katz seine Umwelt in mehr oder minder große Puzzle-Teile, die er ausschließlich nach den Gesetzen von Farbe und Form zu stark abstrahierten großflächigen Porträts oder wandfüllenden impressionistisch angehauchten abstrakten Landschaften zusammenfügt.

Wenn Katz Bikini-Schönheiten am Strand beobachtet oder wenn er sich unter die Gäste einer Dinner-Party mischt, dann gerät das gesamte Personal zunächst unter eine riesige Dampfwalze. Sämtliche individuellen Wesenszüge und Ausprägungen werden eingeebnet, zurück bleiben nahezu ausnahmslos in eine einzige Dimension gepresste Schnittmuster-Figuren, die über kein Innenleben mehr verfügen.

Die Porträtierten gerieren sich da wie austauschbare Schaufensterpuppen, sie wirken eigenartig unterkühlt und leblos, unter ihren breitkrempigen Hüten und hinter ihren übergroßen Sonnenbrillen scheint es nichts zu geben. Und genau dies ist Katz’ Trick. Mit seinen Gesichtern, in denen man, soweit man Lust dazu hat, regelrecht spazieren gehen kann, liefert er dem Betrachter sozusagen leere inhaltslose Gefäße, in die man alle möglichen Gefühlsregungen hineingeben kann. So entsteht hier überraschenderweise ein intensives Zwiegespräch mit einer Kunstfigur, die außer einer zugegeben unglaublich starken Farb- und Formenergie wenig anzubieten hat.

Begegnungen mit Katz’ Porträts und Landschaften sind hierzulande relativ selten möglich. Denn der 91-jährige Veteran der auf Malerei spezialisierten US-Künstlergilde genießt international bei weitem nicht die Anerkennung und Reputation von Warhol, Lichtenstein, Oldenburg oder Rauschenberg. Vielleicht weil er sich immer gescheut hat, sich ins volle Scheinwerferlicht zu stellen. Vielleicht auch, weil seine Kunst trotz all ihrer offensichtlichen Vereinfachungskraft und Plakativität vom Betrachter eine gute Portion Einfühlungsvermögen verlangt.

Die Gegenwartskunst-Sammler dagegen haben Katz schon seit den 50ern im Visier, das sieht man jetzt bei der großen Werkschau im Museum Brandhorst in München. 16 der insgesamt 90 Werke der Ausstellung hat die hauseigene Sammlung von Anette und Udo Brandhorst beigesteuert. Und warum haben sich nun Alex Katz und seine Frau Ada entschlossen, die beschwerliche Anreise vom Hudson an die Isar in Angriff zu nehmen? Ganz einfach, Katz ist immer noch sehr neugierig und in München wollte er überprüfen, wie seine Bilder, seine Zeichnungen und seine Cut­outs beim Publikum ankommen und wie sie dort auf ihn selbst wirken.

Info Alex Katz, bis 22. April im Museum Brandhorst, München: Di-So 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr.