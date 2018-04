Rock Wenn selbst Eisen bricht

Udo Eberl

Mehr als 110 Millionen verkaufte Alben, neun Grammys, 37 Jahre mit deutlich mehr Höhen als Tiefen: Metallica sind im Heavy Metal derzeit das Maß aller Dinge und begeisterten auf ihrer „WorldWired Tour“ bereits am Samstag knapp 15 000 Besucher in der ausverkauften Stuttgarter Schleyer-Halle. Beim Konzert am heutigen Montag soll das nicht anders sein, denn die vier Musiker pflegen eine Live-Routine auf hohem Niveau. Sichtbar, spürbar. Sie gönnten sich einen Ruhetag zwischen den Konzerten, um Energie pur abliefern zu können. Und diese Ausschüttung von Power und Adrenalin begann am Samstag bereits mit einem Triumphzug zur Bühne in der Mitte der Halle. Frontmann James Hetfield klatschte bei etlichen Fans im Spalier ab. Nichts da mit Tunnelblick vor dem Auftritt, mehr ein bewusstes Inhalieren der Euphorie in der Halle.

Harte Breaks, surrende Drohnen

Mit dem Opener „Hardwired“ wurde gleich die Richtung vorgegeben. Reichlich neue Songs vom Ende 2016 veröffentlichten Album „Hardwired…to Self-Destruct“ gab es zu hören. Es wurde mächtig geknüppelt, Trash Metal mit harten Breaks zelebriert. Fit auf den Punkt powerten Metallica durch mehr als zwei Stunden Programm, in dem auch Klassiker und Frühwerke nicht fehlten. „Kick Some Ass“ gab der Frontmann das Motto vor, und seine Frage an die Fans „Are You Alive?“ war natürlich eine rhetorische. Die Halle bebte in jeder Beziehung: Publikumsgesänge wie Schlachtrufe, auch auf den Rängen jede Menge Bewegung.

Um Schlagzeuger Lars Ulrichs gewaltige Schießbude herum versuchten die anderen Metallicas, möglichst jeden Fan zu bespielen, trafen sich bisweilen auf dem sich langsam drehenden Schlagzeugpodest zum Miteinander im Proberaum-Format. Kommuniziert wurde aber auch so jede Menge – nicht zuletzt mit den 15 000 im Drei-Generationen-Haus der Heavy-Gemeinde. Auch optisch blieben die harten Männer nichts schuldig. Mit 52 LED-Würfeln, die vom Bühnenhimmel bis zu den Akteuren herabgesenkt werden konnten, gestaltete man ein höchst variables und spannendes Bühnenbild, mit dem auch der biblische Sündenfall beeindruckend dargestellt wurde. Vier dieser Quader wurden in einem Drum-Battle in „Now That We’re Dead“ auch zu Perkussionsinstrumenten. Da wurde kräftig auf riesige LED-Köpfe eingeschlagen – rhythmisch natürlich.

Absoluter Aha-Moment: Zu „Moth into Flame“, das man bei den Grammys im vergangenen Jahr gemeinsam mit Lady Gaga erleben durfte, setzte sich eine Armada von kleinen beleuchteten Drohnen in Bewegung, die über den Musikern in geordneten Formationen surrte, um dann wieder in den Bühnenboden abzutauchen. Zwischenzeitlich intonierte Bassist Rob Trujillo deutsch-lautsprachig eine abgespeckte Version von Drafi Deutschers „Marmor, Stein und Eisen bricht“, legte mit dem legendären Bass-Solo „Anesthesia (Pulling Teeth)“ stark nach und zog seinen Viersaiter noch tiefer zu den Knien als üblich. Ganz groß im gewaltigen Finale auch die Unisono-Parts. Die jubilierenden Gitarren von Kirk Hammett und James Hetfield wurden zur überzeugenden Metal-Perfektion gebündelt, der Leadgitarrist bekam noch mehr Spielraum. Im Groß-Song „Master Of Puppets“, der als letztes Stück voll ausgespielt wurde, sowieso. Die Folge war ein gänzlich entflammtes Publikum, die Bühne war ebenso im Brandrausch – auch wegen der Feuerfontänen.

Zwischenzeitlich waren alle Zombies und bösen Geister besiegt, alle noch so dunklen Gedanken durch- und weggerockt, die gewünschte höllische Betriebstemperatur erreicht. Und in der Zugabe wurde nicht mehr locker gelassen. Nach der raubeinigen Speed-Nummer „Fight Fire With Fire“ wurden noch die Megahits der Band abgefackelt. „Nothing Else Matters“, die Ballade, in der Hetfields raue Stimme wie so oft bestens in Szene gesetzt war, und das finale „Enter Sandman“. Da hatten selbst coolste Metal-Fans Anzeichen von Feuchtigkeit in den Augen und schämten sich nicht dafür.