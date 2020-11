Ein Konzert im Renaissance-Saal des Fuggerschlosses – aber ohne Publikum. Per Livestream überträgt das Festival „Weissenhorn Klassik“ die Konzerte. Florian Donderer (Violine), Kiveli Dörken (Klavier), Tanja Tetzlaff (Violoncello) und Sharon Kam (Klarinette) spielen Olivier Messiaens „Quartett für das Ende der Zeit“. © Foto: The Third Eye Film